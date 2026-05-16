Bakan Şimşek: Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi turizmde Türkiye'nin yeni büyüme motorlarından biri olacak

Batman ve Şırnak Valilikleri tarafından, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde hayata geçirilen “Kadim Şehirler Yolu” projesi, Hasankeyf’te düzenlenen lansmanla kamuoyuna tanıtıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Batman Valisi Ekrem Canalp’in de katıldığı törenle; Şırnak ve Batman illerini kapsayan, İpek Yolu eksenli tematik rota resmen hayata geçirildi.

Batman ve Şırnak Valilikleri tarafından, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde hayata geçirilen “Kadim Şehirler Yolu” projesinin onbinlerce yıllık tarihe sahip Hasankeyf’te düzenlenen lansmanında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuşmasında bölgenin köklü geçmişine, Türkiye'nin turizmdeki küresel yükselişine ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ekonomik potansiyeline dikkat çekti. Şimşek; “Şu anda üzerinde bulunduğumuz ve arkamızda uzanan bu mekan, bu coğrafyanın en az 12.000 yıllık hafızasını barındırıyor. Bu topraklar; Roma, Bizans, Artuklu, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine tanıklık etti. Dolayısıyla bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz "Kadim Şehirler Yolu Batman-Şırnak Rotası" sıradan bir etkinlik değildir; aksine çok değerli ve önemli bir adımdır. İnşallah bu projenin Şırnak ayağını da yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Batman ve Şırnak’ı tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla ve en önemlisi de köklü hikayesiyle dünyaya yeniden tanıtıyoruz.” dedi.

TÜRKİYE’NİN TURİZMDE KÜRESEL BAŞARISI VE REKOR GELİRLER

Son 25 yılda turizmdeki ilerlemeye dikkat çeken Mehmet Şimşek, “Türkiye olarak son 20-25 yılda turizmde muazzam bir ilerleme sağladık. 2002 yılında dünyada en çok turist çeken 20. ülkeyken, geçtiğimiz yıl 4. sıraya yükseldik. Dünyada bu kadar basamak tırmanmak asla bir tesadüf olamaz; bu, muazzam bir çabanın ürünüdür. Bu başarıdan dolayı başta Kültür ve Turizm Bakanımız olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum. Geçen yıl 64 milyonun üzerinde turist ağırladık ve 65 milyar doların üzerinde gelir elde ettik. Dünya turizm geliri sıralamasında da 7. sıraya yükseldik. Bu başarıların arkasında güçlü altyapımız, nitelikli insan kaynağımız ve destinasyon çeşitliliğimiz yatıyor. İnanıyorum ki Hasankeyf, turizmimizi daha da güçlendirecektir. Biz turizmi istihdam ve döviz geliri açısından yılın 12 ayına yaymayı hedefliyoruz. Artık kültür, gastronomi, doğa, kongre ve sağlık turizmi bizim için stratejik alanlardır. Bildiğiniz gibi, sağlık ve eğitim gibi hizmet ihracatında vergi istisnasını %100’e çıkardık. Bu muazzam adımın yanı sıra, bölgemizde yaşanan savaşların turizm sektörünü etkilememesi için Bakanımızla hızla çalışarak finansmana erişim başta olmak üzere çok kritik adımlar attık.” ifadelerini kullandı. Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün başlattığımız "Kadim Şehirler Yolu Batman-Şırnak Rotası" projesini çok önemsiyoruz. İnşallah bunun devamını getirecek ve bölgenin tamamını entegre bir turizm ağı haline dönüştüreceğiz. Amacımız, hem yerli hem de yabancı turistlerin burayı ziyaret etmesini, konaklamasını ve bu topraklarla kalıcı bir bağ kurmasını sağlamaktır.” ifadelerini kullanarak konuşmasını tamamladı.

BATMAN HER ALANDA GELİŞİYOR

Batman Valisi Ekrem Canalp de tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini ön plana çıkaran projelerin birer birer hayata geçirildiğini belirterek, Batman'ı bölgenin yeni cazibe merkezi yapma kararlı olduklarını söyledi. Vali Canalp, Batman'ın geleceğinin inşa edileceği temel sütunlardan birinin turizm olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “2.5 yıl önce Batman Turizm Master Planını uygulamaya koyduk. Bu planı hayata geçirmemizle birlikte, daha önce yaptığımız çalışmalar katlanarak meyve vermeye başladı. Batman sadece bir veya iki sektörde değil, her alanda gelişiyor. Türkiye’ye model ve örnek olacak projeleri, şükürler olsun ki sizlerle beraber büyük bir heyecanla çalışarak Batman’da hayata geçiriyoruz. Turizmdeki hedefimizi geçen yıl 500 bin kişi olarak belirlemiştik; yılı 680 bin turist ile kapattık. Bu seneki hedefimiz ise 1 milyon kişidir. Kıymetli misafirler, inşallah geçen yıl olduğu gibi bu yıl da mütevazi hedefimiz olan 1 milyonun çok daha ötesine geçeceğiz. Bu doğrultuda Hasankeyf, Batman turizminin amiral gemisi ve bir numaralı önceliği olmaya devam edecektir. Ancak bunun yanı sıra Beşiri’de Mor Kiryakos Manastırı ile turizmi canlandıracağız. Kozluk’ta Malabadi Köprüsü’nün hemen yanında inşa ettiğimiz tesislerle turizmi geliştireceğiz. Yakın zamanda faaliyete geçecek olan termal otelimizle Kozluk’u ve Batman’ı termal turizmin merkezi haline getireceğiz. Sason’un zirvesinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en yüksek dağında yer alan Meryem Ana Kilisesi’ni geçen yıl restore ettik; turizmde Sason da iddialı olacak. Aynı zamanda doğa yürüyüşü (trekking) parkurlarıyla birlikte üç ilçemizde daha bu turizm modelini ön plana çıkaracağız.”

DÜNYADA EN FAZLA TURİST AĞIRLAYAN 4. ÜLKE KONUMUNDAYIZ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan konuşmasında; Türkiye’nin son yıllarda dünya ortalamasının üstünde büyüdüğüne işaret ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya ortalamalarının üstünde büyüdük. Bugün artık turizmde dünyada en fazla turist ağırlayan 4. ülke konumundayız. 65 milyar doların üzerinde turizm geliri elde eden bir ülke olarak dünyada parlayan bir yıldız, örnek alınan bir ülke haline geldik. Tabii biz Türkiye olarak geldiğimiz bu hedefi yeterli görecek değiliz. Bunu çok daha üst noktalara çıkartmamız, daha da büyütmemiz ve turizm alanında Türkiye'nin ekonomisine, insanımızın refahına daha büyük katkılar sunmamız lazım. En büyük avantajımız, hepinizin de bildiği gibi Hasankeyf gibi olağanüstü güzelliklerimizin, Türkiye olarak olağanüstü varlıklarımızın olmasıdır. Cennet bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla bunu çok güzel bir şekilde tanıttığımız müddetçe, Türkiye'nin turizmde büyümesinin önünde hiçbir engel yoktur. Türkiye Yüzyılı vizyonunda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah biz her alanda olduğu gibi turizmde de çok önemli ve büyük adımlar atacağız. 65 milyar dolarlık gelirleri çok daha üst noktalara çıkararak insanımızın refahını artıracağız. Üstelik önümüzde büyük bir fırsat da var.” diye konuştu.

İNANÇ, KÜLTÜR VE GASTRONOMİ TURİZMİ

Konuşmasında, küresel turizm trendlerinin tarih ve medeniyet keşfine yöneldiğine dikkat çeken Alpaslan, Hatay’dan Van’a uzanan hattın bu anlamda benzersiz bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak; “Hatay'dan Van'a kadar, içinde bulunduğumuz bu güzel bölgede dünyanın en önemli kültürel varlıkları ve en büyük anıt eserleri yer alıyor. Başta dinimiz İslamiyet olmak üzere; Hristiyanlığın ve diğer inançların tüm önemli kurumları, ibadet ve inanç merkezleri yine buradadır. Mutfağı ise söylememe gerek bile yok; herhalde dünyada buradan daha güzel bir mutfak hiçbir yerde yoktur. Dolayısıyla Hasankeyf, Rumkale, Nemrut, Göbeklitepe gibi onlarca, yüzlerce önemli eserimiz var. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da belirttiği gibi; bugün dünyada ülke turizmi adına en etkili ve en başarılı tanıtımı yapan kurum olan Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı'na sahibiz. Bu kurumdan da faydalanarak bu bölgeleri çok etkin, güzel bir şekilde tanıtıp buralarda doğru yatırımlar yaptığımızda ve turizm farkındalığı oluşturduğumuzda, milletvekilimizin de söylediği gibi kısa zamanda 1 milyon, ama 2030'larda bunun çok çok daha üstünde turisti bu bölgeye çekebiliriz. Burayı turizmin gözbebeği yapabiliriz; çünkü bunun için gerekli her türlü ortam mevcuttur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunda bunu rahatlıkla başaracağımıza ben yürekten inanıyorum.” dedi.

KADİM ŞEHİRLER YOLU BÜTÜNSEL BİR DENEYİM SUNACAK

“Kadim Şehirler Yolu” projesi Güneydoğu Anadolu’nun köklü tarihsel mirasını ve İpek Yolu üzerindeki stratejik konumunu ön plana çıkarmak amacıyla tasarlandı. Şırnak ve Batman illerini kapsayan rota; bölgenin kültürel birikimini, doğal güzelliklerini ve yerel turistik değerlerini bir araya getiren bütünsel bir deneyim sunacak. Proje kapsamında iç turizm acenteleri, geliştirilen tematik rotaları paket haline getirerek satış kanallarına dahil edecek. Bölgenin iç turizm ekosistemindeki yeri ve ekonomik kalkınmaya sağlayacağı katkılar değerlendirilecek. On binlerce yıllık yerleşim geçmişiyle Türkiye'nin en kadim coğrafyalarından biri olarak öne çıkan ve İpek Yolu güzergahı üzerinde konumlanan Hasankeyf, Kadim Topraklar rotasının simgesel merkezi niteliğini taşıyacak.

KONAKLAMA KAPASİTESİ VE ZİYARETÇİ SAYISI ARTACAK

On binlerce yıllık yerleşim geçmişiyle Türkiye'nin en kadim coğrafyalarından biri olarak öne çıkan Hasankeyf, bu rotanın simgesel merkezi niteliğini taşıyacak. Proje kapsamında iç turizm acenteleri, geliştirilen tematik rotaları paket turlar haline getirerek satış kanallarına dahil edecek. Böylece bölgenin iç turizm ekosistemindeki yeri güçlendirilecek ve ekonomik kalkınmaya sağlayacağı katkılar değerlendirilecek. “Kadim Şehirler Yolu” projesiyle rota kapsamındaki destinasyonlarda konaklama kapasitesinin ve yıllık ziyaretçi sayılarının ölçülebilir biçimde artırılması hedefleniyor. Bölgenin sahip olduğu yerel turistik ürünlerin pazar görünürlüğünü artırmayı da amaçlayan proje, iç turizm ekosistemine sürdürülebilir ve yüksek katma değerli yeni rotalar kazandırarak bölgesel kalkınmaya doğrudan katkı sunacak.

TURİZM TEMSİLCİLERİ BÖLGEDE AĞIRLANDI

Bölgenin turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanından gelen tur operatörleri ve seyahat acentelerinin temsilcileri üç gün boyunca bölgede ağırlandı. Bölgesel tanıtım ve satış faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefleyen bu program, Kadim Şehirler Yolu rotasının geniş kitlelere ulaşmasında kritik bir rol üstlenecek.

TEKNOLOJİ BİZİM İÇİN KRİTİK BİR ALAN

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da yaptığı konuşmada, "Artık eskisi gibi değil. İlköğretim, ortaöğretim, lise, üniversite okuduk, artık ‘eğitim bitti’ dönemi kapandı. Artık hayat boyu, ömür boyu eğitim devrindeyiz. Yapay zeka da bu noktada önemli bir bileşen. Teknoloji bizim için çok kritik bir alan” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Batman’da, 50 okulda yapımı tamamlanan 'Yapay Zeka Atölyeleri’nin toplu açılışı için Yunus Emre Anadolu Lisesi’ndeki programa katıldı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de programa katıldı.

Bakan Mehmet Şimşek, konuşmasında teknoloji ve yapay zeka sınıflarını önemsediklerini belirterek, “Eminim diğer okullarımızda da benzer bir durum söz konusu. Öncelikle Batman’ımıza, ülkemize, hemşehrilerimize hayırlı olsun. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Öncelikle öğretmenlerimizin eğitimi çok önemli, daha sonra öğrencilerimizin. Daha sonra, özellikle şehrimizdeki işletmelerin verimliliğini artırmak için teknolojinin ve yapay zekanın kullanımını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte güçlü bir şekilde desteklememiz gerekiyor. Artık eskisi gibi değil, birkaç yıl ilköğretim, ortaöğretim, lise, üniversite okuduk, artık ‘eğitim bitti’ dönemi kapandı. Artık hayat boyu, ömür boyu eğitim devrindeyiz, çağındayız. Yapay zeka da bu noktada önemli bir bileşen. Teknoloji bizim için çok kritik bir alan. Bunun sayesinde inşallah Türkiye katma değer zincirinde yukarı çıkacak, rekabet gücü artacak. Onun için bugünkü açılışı anlamlı ve önemli buluyoruz” diye konuştu.

'BATMAN, DEVLET TİYATROLARI OYUNLARINA SAHNE OLACAK'

Bakan Şimşek, daha sonra, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında yapımı tamamlanan 'Devlet Tiyatroları Batman Sahnesi'nin açılış törenine katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür eden Bakan Şimşek, “Gerçekten değişmiş sahne. Daha önce burada birçok program yaptık ama en önemlisi Batman artık düzenli bir şekilde Devlet Tiyatroları oyunlarına sahne olacak. Bu önemli bir gelişme. Batman, gelişiyor ve kalkınıyor. Büyükşehir olma yolunda da bayağı hızlı ilerliyor. Kültür ve sanat çok önemli bir bileşen. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.