Bakan Şimşek: Faiz dışı bütçe dengesi ilk 4 ayda yıllık 536 milyar lira iyileşti

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 20:27

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe performansının hedeflerle uyumlu seyrettiğini belirterek, "Faiz dışı bütçe dengesi, bütün zorlu koşullara rağmen ilk 4 ayda yıllık 536 milyar lira iyileşti." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal'deki hesabından, Bakanlık tarafından açıklanan nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirdi.

"Bütçe performansımız, hedeflerle uyumlu seyrediyor. Faiz dışı bütçe dengesi, bütün zorlu koşullara rağmen ilk 4 ayda yıllık 536 milyar lira iyileşti." değerlendirmesinde bulunan Şimşek, bu sayede geçen yıl ocak-nisan döneminde yüzde 142 olan iç borç çevirme oranının, bu yıl yüzde 82 olarak gerçekleştiğine işaret etti.

Şimşek, vergide adaleti güçlendiren, kayıt dışılıkla mücadeleyi artıran ve kamu harcamalarında etkinliği önceleyen politikalarla güçlü bir mali alan oluşturduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını artıran bu mali alan sayesinde, küresel enerji fiyatlarının etkilerini sınırlamak amacıyla gerekli tedbirleri aldık. Uyguladığımız programın önemli çıpalarından olan mali disiplini güçlendirmeye yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

 

