Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması, tek haneli rakamlara düşeceği tarihi verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk ekonomisiyle ilgili 2026 ve 2027 yıllarını işaret eden çok önemli açıklamalarda bulundu. Kira enflasyonuna da değinen Bakan Şimşek, konut arzının artmasının kiraları olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.

2027'DE ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK

Turkuvaz Medya'da düzenlenen 5. Finansın Geleceği Zirvesi kapsamında yaptığı konuşmada Bakan Şimşek şunları söyledi: Vatandaşlarımızın ve reel sektörün hissedeceği bir döneme giriyoruz. Bu dönem, enflasyonun tek haneye düşeceği bir dönemden bahsediyoruz. 2027 yılını kapsayan bir dönemden söz ediyoruz. Cari açığın yüzde 1 ve altına düşürüldüğü bir dönem. Dolayısıyla üçüncü evre en kritik evre.

DEPREM BÖLGESİNDE KONUT AÇIĞI GİDERİLDİ

Deprem bölgesinde konut açığının giderildiğinin de altını çizen Bakan Şimşek "Şu anda planlanan ve uygulamakta olduğumuz 1.4 milyon konut seferberliği var. Konut ve kira enflasyonu konusunda büyük bir çaba var. Arz yönlü politikalarda dezenflasyonu destekleyici bir konuma gelmiş durumdayız." ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, açıklamalarına şöyle devam etti: "Vergi harcamalarını azaltıyoruz. Bu sene bütçe açığı yüzde 3 civarına inecek. Bütçedeki iyileşme öngördüğümüzden daha iyi gidiyor. Bütçe açığı azaldıkça biz piyasadan daha az borçlanacağız özel sektöre daha fazla kaynak bırakacağız. Son 3 yılda depremin etkisiyle 90 milyar dolar para harcadık. 2025'te bütçe hedeflerini tutturmuş olacağız."

KİRA ENFLASYONU NORMALLEŞECEK

Kira enflasyonuna da değinen Şimşek, artışların normalleşeceğini dile getirdi. Bakan Şimşek "Piyasa yüzde 20-23 arası bir enflasyon bekliyor. Enflasyonu yüzde 30'un üzerinde tutan en önemli faktör kira enflasyonu. Uzun bir süre yüzde 25'lik bir kira artış limitimiz vardı. Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek. Önümüzdeki dönemde konut arzının artması ile birlikte kira enflasyonunda normalleşme gerçekleşecek." diye ekledi.

EĞİTİMDE KURAL BAZLI FİYATLANDIRMA

Eğitimde kural bazlı fiyatlandırmaya gidiyoruz. Vakıf üniversitelerinde enflasyonun çok üzerinde bir artışlar gördük. Bu kira ve eğitim olmak üzere iki kalemde aşağı yönlü bir trende gireceğiz. Küresel olarak emtia fiyatları enflasyonu etkiliyor. Öngörüler 2026 yılında enerji fiyatlarının düşeceği yönünde. Genel olarak emtia fiyatlarında olumlu bir görünüm var. Bunun sonucunda biz enflasyonun hedef aralığına düşme ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz.