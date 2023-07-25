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Bakan Şimşek: Amacımız enflasyonu düşürmek

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Mehmet Şimşek#Enflasyon
Bakan Şimşek: Amacımız enflasyonu düşürmek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 12:12

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enflasyonla mücadele vurgusu yaptı. Şimşek "Ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. İhracata ve yatırımlara kanalize olacağız" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün açıkladığı kararların, cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yönelik olduğunu söyledi.

Şimşek, TCMB'nin bugün açıkladığı kararlarla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Şimşek, "Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz." dedi.

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Şimşek şöyle devam etti:

"Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz."

TCMB, dün gece açıkladığı kararlarla, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kapsamında yeni adımlar attı. Buna göre, sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi. Ayrıca, enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltildi.

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Mehmet Şimşek#Enflasyon