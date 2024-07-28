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Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı

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#Mehmet Şimşek#Vergi#Vergi Kanunu
Bakan Şimşekten vergide adalet mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 14:29

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemelerini içeren kanunun Meclis'te kabul edildiğini duyurarak, "Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır." dedi.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Vergi düzenlemelerini içeren kanun Yüce Meclisimizde kabul edildi. Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz.

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#Mehmet Şimşek#Vergi#Vergi Kanunu

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