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Haber Giriş: 28.02.2021 - 13:49 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim.'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından, ''Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim.'' dedi.

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