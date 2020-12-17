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Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 12:17 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

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Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili, "Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal deyince çocukların aklına artık önce mesafe geliyor. 'Uzak' deyince uzaktan eğitim, 'canlı' deyince canlı ders... Ama 'okul' deyince hâlâ sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve mutlu oldukları günler geliyor. Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" mesajını verdi.

Bakan Selçuktan yüz yüze eğitim açıklaması

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