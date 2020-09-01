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AA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 00:03 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' paylaşımı

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Bakan Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' paylaşımı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bahçesinde İstiklal Marşı okuyan tek öğretmeni de olsa, onlarca öğretmeni de olsa çocuklarımız için tüm gayretimiz ve sevgimizle uzaktan eğitimle okuldayız." ifadesini kullandı.


Selçuk, Twitter hesabından, uzaktan eğitim yoluyla başlayan yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde, İstiklal Marşı'nı okumak için okullarının bahçesine çıkan öğretmenlerin fotoğraflarından oluşan video paylaştı.

Paylaşımında "uzaktaneğitimleokuldayız" etiketini kullanan Selçuk, "Bahçesinde İstiklal Marşı okuyan tek öğretmeni de olsa, onlarca öğretmeni de olsa çocuklarımız için tüm gayretimiz ve sevgimizle uzaktan eğitimle okuldayız." ifadesini kullandı.


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