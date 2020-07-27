DHA
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Bakan Selçuk'tan üniversite adaylarına 'tercih' önerisi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren adaylara "Tercihlerinizi yaparken sizleri mutlu, verimli ve üretken kılacak her mesleğin değerli olduğunu unutmayın" önerisinde bulundu.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, sizler bu sonuçların çok daha fazlasını içinizde taşıyorsunuz. Tercihlerinizi yaparken sizleri mutlu, verimli ve üretken kılacak her mesleğin değerli olduğunu unutmayın" dedi.
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