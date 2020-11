Bakan Selçuk'tan "Öğretmenler Günü" mesajı

Selçuk, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajına, "Mutlu çocuklar ve güçlü Türkiye diyerek bir müşterek gayede birleştiğimiz sevgili öğretmenlerim, kıymetli meslektaşlarım" ifadesiyle başladı.



Öğretmenlerin Türk milletinin milli varlığına ve geleceğinin inşasına her zaman olduğu gibi bugün de öncülük ettiklerini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:



"Bu mukaddes mesleği tercih eden, onun getirdiği maddi manevi sorumluluğu sırtlayan, öğrencisinin içindeki cevheri keşfeden, onlarda farkındalıklar yaratan, onların gözlerinin içine hep dikkatle bakan sizler, şimdi ekran karşısında, telefonun ucunda, bir mesaj kutusunda onları şefkatle sarmaya, yollarını aydınlatmaya, velilerinizi sabırla telkin ve teskin etmeye devam ediyorsunuz. İçinden geçilen salgın günlerinde şahit olduk ki değişimler sizi durdurmuyor, yenilikleri cesur adımlarla karşılıyorsunuz. Eğitim sistemimizin kalitesini belirleyen yeganeliğin, içinizdeki bu meslek aşkı ve cesur adımlarınız olduğuna inanıyorum. Sizler, eğitimin sadece bir unsuru değilsiniz, eğitimin ana karakterisiniz. Bu süreçte toplum nezdindeki öneminiz ve değeriniz bir kez daha idrak edildi, itibarlı yeriniz güç kazandı."



Her şartta vicdanıyla yol alan, şefkatiyle güven veren her bir öğretmene, şahsı, öğrenciler, veliler ve bütün Türk milleti adına tek tek teşekkür eden Ziya Selçuk, "Evlatlarımızın aydınlık yarınları ve ülkemizin müreffeh geleceği sizin ellerinizde. Meslektaşınız olmaktan gurur duyduğumu bilmenizi istiyor ve Öğretmenler Günü'nüzü içtenlikle kutluyorum." ifadesini kullandı.