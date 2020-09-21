Bakan Selçuk'tan öğretmen ve öğrencilere tebrik mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlaması dolayısıyla açıklama yaptı. Bakan Selçuk öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Selçuk, Twitter hesabından okullarda yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin "#yaşasınokulumuz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Alkışlar maskesini çıkartmadan, sosyal mesafesini koruyarak okulda ilk günü geçiren 1'inci sınıf öğrencilerimize. Alkışlar maske yüzünden görünmeyen gülüşlerini gözlerine taşıyan ve bakışlarıyla bile çocukları kucaklayabilen öğretmenlerimize. Şükürler olsun bugüne." ifadesini kullandı.