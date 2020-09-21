MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Selçuk'tan öğretmen ve öğrencilere tebrik mesajı
GeriGündem Bakan Selçuk'tan öğretmen ve öğrencilere tebrik mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 21:57 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk'tan öğretmen ve öğrencilere tebrik mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Selçuk'tan öğretmen ve öğrencilere tebrik mesajı
Abone Olgoogle-news

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimin ilk günü olması dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda, "Alkışlar maskesini çıkartmadan, sosyal mesafesini koruyarak okulda ilk günü geçiren 1'inci sınıf öğrencilerimize. Alkışlar maske yüzünden görünmeyen gülüşlerini gözlerine taşıyan ve bakışlarıyla bile çocukları kucaklayabilen öğretmenlerimize. Şükürler olsun bugüne." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlaması dolayısıyla açıklama yaptı. Bakan Selçuk öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Selçuk, Twitter hesabından okullarda yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin "#yaşasınokulumuz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Alkışlar maskesini çıkartmadan, sosyal mesafesini koruyarak okulda ilk günü geçiren 1'inci sınıf öğrencilerimize. Alkışlar maske yüzünden görünmeyen gülüşlerini gözlerine taşıyan ve bakışlarıyla bile çocukları kucaklayabilen öğretmenlerimize. Şükürler olsun bugüne." ifadesini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle