Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama - 2021 öğretmen atama tarihiyle ilgili sorulara yanıt verdi

2021'in ilk günlerinde binlerce öğretmen adayı atama takvimini merak ediyor. Atama takvimiyle ilgili soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, net bir tarih belirtmedi.



2021 öğretmen atama takviminin kısa sürede netleşeceğini belirten Selçuk, "Kısa zamanda neticeleneceğini ümit ediyorum. Her sene değişen zamanlarda ilan ediliyor. Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.



Öğretmen atamalarıyla ilgili sürecin nasıl yürütüldüğünü Selçuk şu sözlerle anlattı:

"Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabi bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçeyle ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağıyla ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık"



2020 ÖĞRETMEN ATAMALARI

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirdi. 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirildi. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirildi.