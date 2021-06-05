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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.06.2021 - 22:50 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk'tan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileği

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Bakan Selçuk'tan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileği

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, hedefleriniz için verdiğiniz emeklere hepimiz şahidiz. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum. Sonuçlar nasıl olursa olsun #LGS'nin sizin için bir başlangıç olması dileğiyle yarınki sınavda her birinize başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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