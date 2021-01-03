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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.01.2021 - 18:18 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk'tan koronavirüs paylaşımı! 'Salgın bitecek eğitime devam edeceğiz'

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Bakan Selçuk'tan koronavirüs paylaşımı! 'Salgın bitecek eğitime devam edeceğiz'
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, boş bir spor salonunun fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk paylaşımında, koronavirüs pandemisinin sona ereceği ve sosyal mesafe olmadan eğitime devam edileceğini belirtip, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz. Okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu?" dedi.

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