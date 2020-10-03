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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 03.10.2020 - 12:39 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk'tan 'EBA TV' paylaşımı

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Bakan Selçuk'tan 'EBA TV' paylaşımı
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MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "EBA TV yayınlarını takip ederken öğretmeniyle göz göze olmadığı hâlde dersini dinleyen çocuklar müthiş bir meziyet kazanıyorlar. Problemler ve fırsatlar birlikte yol alıyor" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından EBA TV'ye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "EBA TV yayınlarını takip ederken öğretmeniyle göz göze olmadığı hâlde dersini dinleyen çocuklar müthiş bir meziyet kazanıyorlar: Öz denetim. Yani, kendi sorumluluğunu alma hâli. Bu, onlar için ileride büyük bir avantaja dönüşecek. Problemler ve fırsatlar birlikte yol alıyor" ifadelerini kullandı.

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