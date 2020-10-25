Bakan Selçuk'tan Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına tepki

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'da ırkçılık ve İslam düşmanlığı her geçen gün daha fazla artıyor, nefret diliyle her ülkeye uzanıyor. Bu terörist zihniyet dünya için, insanlık için büyük bir tehlike." değerlendirmesini yaptı.