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AA
Haber Giriş: 25.10.2020 - 22:06 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk'tan Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına tepki

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Bakan Selçuk'tan Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına tepki
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa'da ırkçılık ve İslam düşmanlığının her geçen gün daha fazla arttığını ve nefret diliyle her ülkeye uzandığını belirterek, "Bu terörist zihniyet dünya için, insanlık için büyük bir tehlike." ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'da ırkçılık ve İslam düşmanlığı her geçen gün daha fazla artıyor, nefret diliyle her ülkeye uzanıyor. Bu terörist zihniyet dünya için, insanlık için büyük bir tehlike." değerlendirmesini yaptı.

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