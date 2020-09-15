Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenlerle buluştu

Bakan Selçuk, Twitter hesabından öğretmenler ile yaptığı bir toplantıya ilişkin fotoğrafı paylaştı. Bakan Selçuk paylaşımında, "Okullarda, öğretmen odalarında, canlı sınıflarda; 1'inci sınıfları okutacak öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizleyim. Ne büyük bir ekip olduğumuzu, salgında eğitimi nasıl büyük bir gayretle omuzladığımızı her gittiğim okulda yeniden anlıyorum. Hep söylediğim gibi iyi ki varsın öğretmenim" ifadesini kullandı.