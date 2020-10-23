Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimin alt yapısını kullanmaya devam edeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geldiği Giresun’da Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu’nu ziyaret edip, öğrencilerle buluştu. Bakan Selçuk, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette, dağıtılan tablet bilgisayarlar, okul yönetimine teslim edildi.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişle eş zamanlı olarak devam eden uzaktan eğitim çalışmalarındaki son durumu değerlendirdi. Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin cihaz ihtiyacının karşılanması için ilk etapta destek kampanyalarıyla temin edilen 60 bin tablet bilgisayarın öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldığını açıkladı.

‘UZAKTAN EĞİTİMİN ALT YAPISINI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Uzaktan eğitimin alt yapısını kullanmaya devam edeceklerini kaydeden Bakan Selçuk, “Bildiğiniz gibi dünyada 3 televizyon kanalı kurarak salgın döneminde eğitim hizmeti verebilen 3-4 ülkeden birisiyiz. Ve bunun ötesinde EBA alt yapısında 2 milyon canlı ders verebilme kapasitemiz var. Bu gerçekten büyük bir ivme kazandı. Ve bildiğiniz gibi dünyada eğitim ve öğretimle ilgili bütün siteler içerisinde EBA bu hafta dünyada birinci oldu. Biliyorsunuz bundan 2 ay önce üçüncü sıradaydı. Şimdi dünyada birinci sıraya geldi. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz; çünkü bu platformun, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından bu kadar yoğun kullanımı bizi mutlu ediyor ve aşamalı olarak da yüz yüze eğitime geçiriyoruz. Biliyorsunuz 5 ve 9'uncu sınıflarla ilgili kararımızı da açıkladık. Bunun teknik ayrıntılarını da bugün paylaşacağız. İster uzaktan eğitim olsun, ister yüz yüze eğitim olsun, normal eğitim döneminde de uzaktan eğitimin alt yapısını kullanmaya devam edeceğiz ve büyük bir çalışma devam ediyor. Çünkü biz uzaktan eğitimi sadece salgın döneminin geçici bir tedbiri olarak görmüyoruz” diye konuştu.

‘HİÇBİR ÇOCUĞUMUZ EKSİK KALMASIN İSTİYORUZ’

Bakan Selçuk, tablet bilgisayarların, gereksinim duyan öğrencilere hızla ulaştırılacağını aktararak, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar belirlenene kriterler ölçüsünde yaklaşık olarak 60 bin civarında tabletin dağıtımı gerçekleştirildi. Bugün kurumsal olarak Türkiye'de en büyük bağışı yapan TMSF ile bir çalışmamızdan bahsedeceğim ve bu çalışma çerçevesinde de çocuklarımıza tablet bağışı yapılması konusunda bir girişimi yürütüyoruz. Ve 20 milyon TL bağışla birlikte bu bağışın tablet alarak değerlendirilmesi konusunda süreç devam ediyor. Kurumsal olarak en büyük bağışın söz konusu olduğu TMSF bağışında biz ilk bağışımızı da bugün yatılı bölge okulundaki çocuklarımıza dağıtmak suretiyle gerçekleştiriyoruz. 500 bin tableti de tedarik sürecinin aşamalarını dikkate alarak peyderpey devam ettireceğiz. Burada da bir problemimiz yok. Hiçbir çocuğumuz eksik kalmasın, eğitime geride başlamasın istiyoruz; çünkü eğitim 2023 vizyon dokümanında eğitimde fırsat adaletinden söz ettik. Fırsat adaleti için her bir çocuğumuzun, sadece belli bir fırsata ulaşması değil, ama aynı zamanda adil olarak ulaşmasını da önemsiyoruz. Bu bağıştan dolayı TMSF kurumuna teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu süreç artık hızlanarak devam edecek."

‘20 MİLYON TL'LİK BİR KATKI SAĞLADIK’

Kampanyalarının başladığı günden bu yana en büyük kurumsal desteği açıklayarak 20 milyon liralık bütçe sunan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da, "Hem dünya hem ülkemiz olağan üstü bir süreçten geçti geçiyor. Bu süreçte özelikle öğrencilerimiz okullarından uzak kaldılar. Biz istedik ki okullarından uzak kaldılar ama eğitimlerinden uzak kalmasınlar. Tek bir öğrencimizin dahi eğitimine ulaşamaması bizleri rahatsız eder felsefesindeyiz. Bu manada çocuklarımızın eğitimine erişimini sağlamak maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığımızla TMSF, kayyumla yönetilen şirketlerin bilanço imkânları ölçüsünde 20 milyon TL'lik bir katkı sağladık” ifadelerini kullandı.