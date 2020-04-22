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Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 22.04.2020 - 16:26,Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimde 23 Nisan kutlamaları başladı

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimde 23 Nisan kutlamaları başladı, şenliğiniz daim, bayramımız kutlu olsun çocuklar" mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılına özel hazırladığı kutlama programı için bir tanıtım videosu hazırlandı.

TRT EBA TV'de yayınlanmaya başlanan 25 saniyelik videoda Bakan Ziya Selçuk, 23 Nisan kutlamalarını bekleyen çocuklara seslendi.

Bakan Selçuk, "Evet çocuklar, heyecanla o günü beklediğinizi biliyorum. Ben de sizin kadar heyecanlıyım. Sizler için harika bir program hazırladık. Büyük güne, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıldönümüne sadece 1 gün kaldı. 23 Nisan'da evlerimizde şenliğe var mısınız?" ifadelerini kullandı. Videoda, EBA TV’de yayınlanacak bayram programlarına ait kısa görüntüler de yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ayrıca Twitter hesabından videolu bir 23 Nisan mesajı paylaştı. 23 Nisan 100’üncü Yıl Marşı’nın fonda duyulduğu videoda 9 çocuğun Türk bayrağını elden ele taşırken görüntüsü yer aldı. Bakan Selçuk, mesajında "Evde olmamız bayrağımızı elden ele taşımayacağımız anlamına gelmiyor, uzaktan eğitimde 23 Nisan kutlamaları başladı, şenliğiniz daim, bayramımız kutlu olsun çocuklar" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimde 23 Nisan kutlamaları başladı

 

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