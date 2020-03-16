MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Selçuk: 'Usta öğreticilik' eğitimlerini uzaktan eğitimle yapacağız
GeriGündem Bakan Selçuk: 'Usta öğreticilik' eğitimlerini uzaktan eğitimle yapacağız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 16.03.2020 - 14:03,Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk: 'Usta öğreticilik' eğitimlerini uzaktan eğitimle yapacağız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Selçuk: 'Usta öğreticilik' eğitimlerini uzaktan eğitimle yapacağız
Abone Olgoogle-news

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs önlemlerinin mesleki eğitimi aksatmaması için de önlemlerimizi aldık. 'Usta öğreticilik' eğitimlerini uzaktan eğitimle yapacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 'usta öğreticilik' eğitimlerinin de uzaktan eğitimle yapılmasına imkan tanıyan yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Yapılan yönerge değişikliğiyle, mesleki eğitim merkezlerinde öğrencilerin beceri eğitimi almasında anahtar rol oynayan 'usta öğreticilerin' uzaktan eğitim yoluyla eğitimlerini tamamlayabilmesine imkan tanındı. Usta öğretici sınavlarının elektronik sınav (e-Sınav) olarak yapılabilmesi için de değişikliğe gidilirken, yeni düzenlemeyle 'usta öğreticilik' belgesi alan usta sayısının ve çırak öğrenci kayıtlarının artması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs önlemlerinin mesleki eğitimi aksatmaması için de önlemlerimizi aldık. ‘Usta öğreticilik’ eğitimlerini uzaktan eğitimle yapacağız. Bu adımı mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi noktasında da önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle