Bakan Selçuk, Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti

Ailenin Safranbolu ilçesindeki evine giden Selçuk'u, baba Sadık Yalçın karşıladı.



Selçuk, daha sonra Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" etkinliğine katıldı.



Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu sınıf öğretmeni Halil Bulut ve öğrencilerin türkü söylediği programda, müzik öğretmenleri şehit öğretmen Yalçın için "Mağusa Limanı" şarkısı seslendirdi.



Basına kapalı devam eden programda Selçuk, öğretmenlere hitap etti.



Partisinin AK Parti Karabük İl Başkanlığına giden Bakan Selçuk, parti binasının bulunduğu Kemal Güneş Caddesi'nde vatandaşları selamladı, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.



AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz'den çalışmalar hakkında bilgi alan Selçuk, daha sonra Karabük Belediyesine geçti.

Belediye binası önünde görev yapan polis memurlarıyla fotoğraf çektiren Selçuk'u, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve yardımcıları karşıladı.



Makamda basına kapalı gerçekleşen ziyarette Selçuk, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Selçuk'a, ziyaretlerinde Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, kaymakamlar ile kurum müdürleri eşlik etti.



Bakan Selçuk, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

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