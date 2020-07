Bakan Selçuk: Okullarımızda, 15 Temmuz'un anlaşılması için çalışıyoruz

Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) merkez binasında fuaye salonunda ’4’üncü Yılında 15 Temmuz Milli İrade Sergisi’nin açılış törenine katıldı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezi müdürlüklerince hazırlanan eserlerden oluşan serginin açılışında konuşan Bakan Selçuk, Ziya Gökalp’in ’Vatan; uğruna hayatlar feda olunan mukaddes bir ülke demektir’ sözünü hatırlatırken, vatanını mukaddes görenlerin ise hayatlarını, ailelerini, sevdiklerini hatta canlarını hiç düşünmeden kendi ülkeleri uğruna feda edenler olduğunu söyledi. Türk milletinin geçmişinde topyekun mücadele ettiği ve canını hiç düşünmeden ortaya koyduğu Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı gibi çok sayıda hadise olduğunu ifade eden Selçuk, "15 Temmuz’da milletimizin sahip olduğu ulusal bilincin büyük bir cesaretle ortaya çıktığı bir demokrasi zaferinden söz ediyoruz. 15 Temmuz yakın tarihimiz için de ülkemiz ve memleketimiz için de ciddi bir kırılma noktasıdır belirli bir şuurun oluşması manasında" dedi.

’15 TEMMUZ'UN ANLAŞILMASI İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ’

Bakan Selçuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ’Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez’ sözüne atıfta bulunarak, "15 Temmuz bizlere ulusal bilince sahip bir milleti hiçbir gücün durduramayacağını, milletimizin karşılaştığı her tür güçlükle baş edebilecek gücü ve cesareti olduğunu göstermiştir. Milletler, bu tür hadiselerden çıkardıkları derslerle kendi geleceklerini şekillendirir. Bakanlık olarak okullarımızda gerek ders içi gerekse ders dışı faaliyetlerle 15 Temmuzun anlaşılmasını, anlatılmasını, unutulmamasını ve en önemlisi buradan bir ders çıkarılmasını sağlamak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bunu okulların koridorlarında yapıyoruz, toplantı salonlarında yapıyoruz, törenlerde yapıyoruz ve birçok eğitimsel faaliyetlerde bunu gerçekleştiriyoruz. Milletimizin genç fertlerinin her daim birlik içinde olması ve ulusal bilincini kaybetmemesi için de çalışıyoruz. Çünkü milli bilincin millet olma manasında çok ciddi bir önemi vardır. Çabamızın karşılığı olarak ise çocuklarımızın ve gençlerimizin demokrasinin ulusal bilincin ve millet iradesinin önemini kavramasını ve bu şekilde hareket etmesini de bekliyoruz" diye konuştu.

’ULUSAL BİLİNÇ SADECE SAVAŞTA ORTAYA ÇIKMIYOR’

Selçuk, bakanlık olarak demokrasi ve ulusal şuur adına yürüttükleri her faaliyetin veliler tarafından da desteklenmesinin elzem olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımıza özellikle ulusal bilincin sadece savaş meydanlarında ortaya çıkmadığını, aksine hayatın her alanında gözetmemiz gereken bir şuur olduğunu da sıklıkla hatırlatmalı ve bunun farkındalığını yükseltmeliyiz. Ulusal bir bilinç sadece savaş meydanlarında ortaya çıkmıyor. Üretime katkı sunarak herkesin kendi işini layıkıyla yapması suretiyle şahsi geleceğini düşündüğü kadar milletinin geleceğini de düşünerek bir vatandaş olarak görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde icra ederek milli beraberliği koruyacak tutumlar sergileyerek de ortaya çıkar. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü anarken aziz milletimizin her daim birlik beraberlik içinde olmasını ve bir kez daha bu tür hadiselerin yaşanmamasını temenni ediyorum. 15 Temmuz gecesinin karanlığını aydınlığa kavuşturmak için sokaklara dökülen milletimizin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından 15 Temmuzda Ankara'da şehit olan öğretmenin eşi ve gazi öğretmenler ile kurdeleyi keserek, serginin açılışını yaptı. Selçuk, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Bakanlığın fuaye salonunda bugün açılan sergi 17 Temmuz saat 17.30'a kadar ziyaret edilebilecek. Ürünler, daha sonra Kızılay Metro Çarşısı sergi alanına taşınarak 20-24 Temmuz tarihleri arasında burada sergilenecek. Sergi 24 Temmuz'dan itibaren ise Ulucanlar Cezaevi Müzesi fuaye salonunda görülebilecek.