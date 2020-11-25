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Haber Giriş: 25.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk öğretmenlerle buluştu

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Bakan Selçuk öğretmenlerle buluştu
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, güne Anıtkabir ziyaretiyle başladı.

Gazi Üniversitesi’nden bir panele katılan Selçuk sonra da Türkiye’nin her ilinden öğretmenlerle bir araya geldi. Anıtkabir’e 81 ilden öğretmenler ve beraberindeki heyetle giden Selçuk, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Yeni nesli, öğrenimin her aşamasında verimli, etkili ve başarılı kılmak için süratle gerekli bilgi ve tecrübelerle donatma bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin bizlerden aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür fertler beklediğinin idrakindeyiz. Gücümüzü, yüce milletimizin ve aziz şahsınızın tarihe damga vuran kararlılığından almaktayız. Ruhunuz şad olsun” yazdı.

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