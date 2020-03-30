Haber Giriş: 30.03.2020 - 13:05,
Bakan Selçuk: LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, "7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız." açıklamasını yaptı.
Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle:
"7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız.Her şey planlanıyor ve yapılıyor."
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