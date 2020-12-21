Bakan Selçuk, İzmir'de kurulan konteyner kenti ziyaret etti

Bakan Selçuk, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İzmir depremi sonrası kurulan konteyner kenti ziyaret ettik. Depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. İlk günden itibaren uzman ekiplerimizle psikososyal destek hizmeti sağlıyor, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız (SYDV) aracılığıyla acil ihtiyaçları karşılıyoruz" ifadelerini kaydetti.

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