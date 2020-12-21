MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Selçuk, İzmir'de kurulan konteyner kenti ziyaret etti
GeriGündem Bakan Selçuk, İzmir'de kurulan konteyner kenti ziyaret etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 21:21 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk, İzmir'de kurulan konteyner kenti ziyaret etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Selçuk, İzmir'de kurulan konteyner kenti ziyaret etti
Abone Olgoogle-news

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'de yaşanan deprem sonrası kurulan konteyner kentleri ziyaret etti.

Bakan Selçuk, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İzmir depremi sonrası kurulan konteyner kenti ziyaret ettik. Depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. İlk günden itibaren uzman ekiplerimizle psikososyal destek hizmeti sağlıyor, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız (SYDV) aracılığıyla acil ihtiyaçları karşılıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Bakan Selçuk, İzmirde kurulan konteyner kenti ziyaret etti

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bakan Selçuk, İzmir'de kadın kooperatifi temsilcileriyle buluştuAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Her ilde kadın kooperatifçiliği çalışma grupları oluşturduk. Şu ana kadar 27 bine yakın kişiye ulaştık. İnşallah yeni kooperatiflerimizle birlikte sayıları daha da artacaktır. Netice olarak 441 kooperatifte toplam 9 binden fazla kadın üyesiyle hizmet vermeye devam ediyor." dedi.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle