Bakan Selçuk, İzmir'de kadın kooperatifi temsilcileriyle buluştu

Bakan Selçuk, İzmir'de bir otelde düzenlenen "Kadın Kooperatifleri Ege Bölge Buluşması" programında, İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.



İzmir depremi sonrası yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğinin sergilendiğini aktaran Selçuk, "Bu süreçte İzmir'de yürüttüğümüz çalışmalarda şu ana kadar 30 binden fazla vatandaşımıza psikososyal destek sağlamış olduk. İlk etapta 28 milyon lira destek verildi, son 2 ay boyunca toplam 48 milyon liralık bir destek İzmir'e ulaştı. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afet, felaketen korusun. Benzer acıları bir daha yaşatmasın. " diye konuştu.



Bakan Selçuk, kadın kooperatifçiliği alanında iş birliğini geliştirmek, farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarına dikkati çekti.



Kooperatifçiliğin, işsizliğin önlenmesinde, yoksullukla mücadelede, sürdürülebilir kalkınma ve istihdam politikalarında güçlü bir enstrüman olarak değerlendirildiğini anlatan Selçuk, bu anlamda kadınların desteğini ve emeğini önemsediklerini dile getirdi.



Son 18 yılda Sadece Ege Bölgesinde yaptıkları yatırım miktarının 230 milyarı lirayı aştığını hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti:



"İş gücü ve istihdamımızı artırmaya yönelik projeleri önemsiyoruz. Kadınlarımızın iş gücüne katılmasında çok önem verdiğimiz bir konu. Bu alanda Ege Bölgesi'nde yaptığımız yardımların tutarı 20 milyar lirayı aştı. Salgında etkilenen tüm kesimlere yardımcı olmak için sosyal kalkınma desteği başlattık. Kadınlarımıza, çocuklarımıza ve ihtiyaç duyan tüm kesimlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye genelinde bu sayedeki destek 45 milyar liraya yaklaştı."



Toplumun ve dünya nüfusunun yarısının kadınlardan oluştuğunu dile getiren Bakan Selçuk, kadınları güçlendirmenin aileyi ve ülkeyi güçlendirme anlamına geldiğine inandıklarını söyledi.



Kadına yönelik şiddetle ilgili de önemli hamleler gerçekleştirildiğini anımsatan Selçuk, "Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde geçen yıl 'Mercan Seferberliği' başlattık. Çünkü mercanlar okyanusların akciğeridir, kadınlarımız da toplumun akciğeri diye düşünüyoruz. Kadınlarımızın kendi hikayelerini oluşturabilmeleri için fırsat sunuyoruz. Kadınlarımızın kendi hikayelerini yazmaları çok önemli. Bu hikayeler gelecek nesillere rol model olacak." ifadesini kullandı.



KADINLARA YÖNELİK DESTEKLER



Kadınları desteklerken iş ve aile dengesini kurmanın kendileri açısından önem taşıdığını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:



"Evde bakım, kreş desteği, teşviklerimiz ile kadınlarımız hem çalışma hem aile hayatında olsunlar istiyoruz. Kadınlarımızı istihdama teşvik edebilmek için sunduğumuz prim desteğini kadınlar için 18 ay uyguluyoruz. Hem İŞKUR hem de SGK'da kadınlarımızın çalışma hayatına katılımı için birçok teşvik ve uygulamamız var. 2002'den itibaren baktığımız zaman İŞKUR tarafından düzenlenen kurs ve programlarımızdan 2 milyonu aşkın kadınımız yararlanmış durumda. Girişimcilik, mesleki eğitim kurslarımız var, kadınlarımızın bu tür programlarda çok daha fazla faydalanmasını istiyoruz. Kadınlarımıza mesleki ve sosyal desteklerimiz sürüyor. Netice olarak aldığımız teşvikler ve uygulamalar kadınlarımızda arttı. İnşallah 2023'te bu oranlarımızı artırmak istiyoruz. Daha müreffeh bir ülke için sürdürülebilir ekonominin çok iyi olması gerektiğini düşünüyoruz."



Kooperatifçiliğin işsizliğin önlenmesinde ve kadınların çalışma hayatında yer alması adına önemli olduğunu vurgulayan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kooperatifler kişisel gelişimi ve beceriyi artırıyor, üretim ve pazarlamanın yaygınlaşmasına fırsat oluyor. Kadınlar bu tip organizasyonların içinde oldukça girişimcilik potansiyelleri de artıyor. Türkiye'deki teknolojik girişimcilerin yüzde 16'sı kadın. Aslında birçok alanda kadınlarımıza fırsat sunulursa başarılı olma ihtimaline sahip olduğunu düşünüyoruz. Her ilde kadın kooperatifçiliği çalışma grupları oluşturduk. Şu ana kadar 27 bine yakın kişiye ulaştık. İnşallah yeni kooperatiflerimizle birlikte sayıları daha da artacaktır. Netice olarak 441 kooperatifte toplam 9 binden fazla kadın üyesiyle hizmet vermeye devam ediyor. "



"EGELİ KADINLAR YÜZ AKIMIZ OLUR"



Ege Bölgesi’nin kadın kooperatifleri bakımından da verimli olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Ege'de 3 bin 552 üyeye sahip 74 aktif kooperatif var. Bu sayıyı elbette artıracağız. Üretimlerini artırıp pazarlarını kolaylaştırmak önemli. Onlara yeni sayfalar açmak önem taşıyor. Egeli kadınların girişimciliğine ve başarısına inanıyorum. Egeli kadınların bizim yüz akımız olacağına inanıyorum. 2021 yılının kadın girişimciler açısından önemli olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de kadınların güçlenmesini önemsediklerini, Türkiye'de en çok kadın kooperatifinin İzmir'de bulunduğunu vurguladı.



Programa çevrim içi bağlanan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankaya ise Kovid testinin pozitif çıkması nedeniyle etkinliğe katılamadığını belirterek, çalışmanın hayırlara vesile olmasını diledi.



Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla, Aydın, Afyonkarahisar ve Uşak'taki ilgililerin çevrim içi görüşlerini belirttiği toplantıya, bölge milletvekilleri, kadın kooperatifleri temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve diğer protokol üyeleri, konuşmaların ardından İzmir'deki kadın kooperatiflerinde üretilen ürünleri inceledi.