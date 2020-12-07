Bakan Selçuk: Her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, açıklamasında şu mesajı verdi: "Yeni bir uzaktan eğitim haftasında daha herkese günaydın. Öğretmenler ve öğrenciler olarak ekranlarımızı açtık ve her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz. Tek dileğimiz, sağlıkla okullarımıza kavuşmak. Bunun için önce kendi sağlığımıza dikkat etmemiz şart"