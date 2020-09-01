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Haber Giriş: 01.09.2020 - 10:56 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz... Nasıl güzelsiniz bir bilseniz

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Bakan Selçuk: Evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz... Nasıl güzelsiniz bir bilseniz
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuyla ilgili bir tweet paylaştı. Bakan Selçuk, "Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde.” dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz. Nasıl güzelsiniz bir bilseniz..." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başladı. Uzaktan eğitim, 18 Eylül Cuma gününe kadar sürecek ve 21 Eylül'de yüz yüze eğitim, "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yapılandırılacak bir planlama doğrultusunda uygulanacak.

2019-2020 eğitim öğretim yılında, yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek anahtar becerilerin güçlendirilmesine öncelik verilecek.

BAKAN SELÇUK PAYLAŞTI: NASIL GÜZELSİNİZ BİR BİLSENİZ...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

“Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde.” dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz. :) Nasıl güzelsiniz bir bilseniz... #uzaktaneğitimleokuldayız Formalı ya da formasız...

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