Bakan Selçuk duyurdu! MEB'den 11'inci sınıf öğrencileri için 'beceri temelli etkinlikler' kitap seti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinin başından bu yana her kademedeki öğrencilere özel hazırlanan kaynak destekleri ile öğrenme kayıplarının en aza indirilebilmesini amaçlanıyor. Lise öğrencilerinin edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürmelerini sağlamak için hazırlanan beceri temelli etkinlikler kitap serisi 11'inci sınıflara yönelik devam ediyor. Daha önce 9 ve 10'uncu sınıflar için hazırlanan etkinlik kitap seti serisinin 11'nci sınıflar için hazırlanan etkinliklerinde, derslerin öğretim programlarının kazanımları esas alındı. 11'inci sınıflar için hazırlanan beceri temelli etkinlik kitapları tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, İngilizce ve Almanca derslerini kapsıyor. Erişime açılan etkinlik kitap setinde, 10 dersten bin 729 etkinlik yer alıyor. Etkinliklere eklenen karekodlar aracılığıyla, öğrencilerin, etkinliklerle ilişkin kazanımların bulunduğu ders kitabı sayfalarına ulaşmaları da sağlanıyor.

BAKAN SELÇUK: DESTEKLERİMİZ GİDEREK ARTACAKTIR

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Bakan Selçuk, tüm dünyada Covid-19 salgını nedeniyle zorlu bir süreç yaşandığına dikkati çekerek, süreçte oluşabilecek öğrenme kayıplarını en aza indirmek için tüm birimlerin ilave kaynaklar oluşturduğunu ifade etti. Daha önce çok sayıda destek paketi paylaşıldığını belirten Bakan Selçuk, "11'inci sınıf öğrencilerimizi desteklemeyi amaçlayan ve bin 729 etkinlik içeren beceri temelli etkinlikler kitap setini bugün paylaştık. Aynı setin 9 ve 10'uncu sınıflar için olan kitaplarını daha önce yayımlamıştık. Bu desteklerimiz giderek artacaktır" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, kitabın erişime açıldığını duyurdu.

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