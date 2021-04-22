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Haber Giriş: 22.04.2021 - 14:54 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk duyurdu! Çocuklara özel 23 Nisan gazetesi çıktı

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Bakan Selçuk duyurdu! Çocuklara özel 23 Nisan gazetesi çıktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından çocuklara özel 23 Nisan gazetesinin çıktığını duyurdu.

İşte Bakan Selçuk'un paylaşımı:

Yazıyoooor, yazıyooor! Çocuklarıma özel 23 Nisan gazetemiz Gazetecik, 👉🏻meb.ai/eRg2Ee’de yazıyor. Çıktıyla sabaha yatak başuçlarına bırakabilir ya da dijital olarak okuyabilirsiniz. Ben Mardin’deki çocuklarımıza götürüyorum. Bayram bugünden başlasın. #23NisanMutluOlsun

 

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