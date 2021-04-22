Bakan Selçuk duyurdu! Çocuklara özel 23 Nisan gazetesi çıktı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından çocuklara özel 23 Nisan gazetesinin çıktığını duyurdu.
İşte Bakan Selçuk'un paylaşımı:
Yazıyoooor, yazıyooor! Çocuklarıma özel 23 Nisan gazetemiz Gazetecik, 👉🏻meb.ai/eRg2Ee’de yazıyor. Çıktıyla sabaha yatak başuçlarına bırakabilir ya da dijital olarak okuyabilirsiniz. Ben Mardin’deki çocuklarımıza götürüyorum. Bayram bugünden başlasın. #23NisanMutluOlsun
Yazıyoooor, yazıyooor! Çocuklarıma özel 23 Nisan gazetemiz Gazetecik, 👉🏻https://t.co/z9PJKQRlbC’de yazıyor. Çıktıyla sabaha yatak başuçlarına bırakabilir ya da dijital olarak okuyabilirsiniz. Ben Mardin’deki çocuklarımıza götürüyorum. Bayram bugünden başlasın. #23NisanMutluOlsun pic.twitter.com/j3JG3OD87s— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 22, 2021
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