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Gündem
DHA
Haber Giriş: 14.04.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk duyurdu: 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edildi

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Bakan Selçuk duyurdu: 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edildi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğretmenlerin aşılanması ile ilgili olarak, "Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'daki hesabından, öğretmen ve okul çalışanlarına yönelik aşı uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, açıklamasında, "Öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımız için öncelikli Covid-19 aşı uygulaması devam ediyor. İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabilirler. Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız için planlama yapmaktadır. Aşı planlaması doğrultusunda e-nabız sistemi ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden durumunuzu takip edip randevularınızı oluşturabilirsiniz" dedi.

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