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Haber Giriş: 31.07.2020 - 00:25,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Selçuk duyurdu: 1 ay daha uzatıldı

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Son dakika haberi: Bakan Selçuk duyurdu: 1 ay daha uzatıldı
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Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Son dakika haberi... Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz."

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