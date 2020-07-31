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Son dakika haberi: Bakan Selçuk duyurdu: 1 ay daha uzatıldı
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatıldığını duyurdu.
Son dakika haberi... Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz."
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