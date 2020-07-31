Son dakika haberi: Bakan Selçuk duyurdu: 1 ay daha uzatıldı

Son dakika haberi... Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz."