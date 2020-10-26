MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Selçuk: Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil kullanın
GeriGündem Bakan Selçuk: Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil kullanın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 12:20 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil kullanın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Selçuk: Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil kullanın
Abone Olgoogle-news

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklarla konuşurken olumlu bir dil kullanmasını isteyerek, 'Okulda maskeni çıkarma' yerine, 'Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın' cümlesinin kullanılmasını örnek gösterdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şöyle dedi:
"Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil: "Okulda maskeni çıkarma!" değil, "Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın." "Kimseye yaklaşma!" değil, "Herkesin sağlığı için sosyal mesafeni korumalısın." "Çok dikkatli ol!" değil, "Kurallara uyacağın güzel bir gün olsun."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle