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DHA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 10:52 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk böyle sitem etti: İnanmakta zorlansam da…

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Bakan Selçuk böyle sitem etti: İnanmakta zorlansam da…
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘inanmakta zorlansam da’ diyerek maske takma zorunluluğu konusunda gelen mesajlara tepki gösterdi.

Bakan Selçuk açıklamasında ‘İnanmakta çok zorlansam da "maske takılmaması, maskenin kalkması" için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız’ ifadelerini kullandı.

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