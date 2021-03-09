Bakan Selçuk: Ara tatil olmayacak, 2 Temmuz'a kadar devam

SÜRECİ İZLEYECEĞİZ

15 Şubat’taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz’da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz’a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok.

Karneleri 2 Temmuz’da vereceğiz. Karnenin önce ya da sonra verilmesi sorun değil. Duruma göre nasıl ihtiyaç doğarsa ona göre hareket ederiz.

Bugün Ankara’da bir ortaokula gittim. Çocuklar ortaokulda bahçede zıplıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde sürekli teşekkür alıyorum öğretmenlerden. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm. İlk ve ortaokullarda yüzde 80’in üzerinde katılım var.

KISMİ AÇILIP KAPANMA

Bizim en başında söylediğimiz bir şey vardı. Duruma göre kısmi açılma, kısmi kapanma. Ya da yerinde kararlar. Şehir bazlı. Süreç bizi dördüncü safhaya getirdi. Yerinde karar süreci başladı. Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp ‘bu süreci bir haftaya yayalım’, ‘iki haftaya yayalım’, ‘Okullar kısmı kalsın’, ‘diğerlerini biraz sınırlayalım’ gibi yerel kararlar alabilir.

Telefonumda kişiye özel yazılım var. Ben ana sınıfında 1-2-3-4-5-8-12’de tamamında kaç çocuğumuzun ailesinde temaslı, pozitif var, bunları görebiliyorum. Son bir haftada gördüğümüz farklılık şu, kısmi bir artış var. Aile bilgilendiriliyor, eğer o anda oluşan fiili bir durum söz konusuysa özel odaya alınıyor. Sonra sağlık kuruluşuna haber veriliyor, süreç başlatılıyor. Kişiye özel tedbir alınıyor.

740 BİN BİLGİSAYAR

Bir buçuk milyon çocuğumuzun yarısına yakının televizyon sorunu var, biz bunun tamamını hallettik. 740 bin bilgisayar dağıttık. Herkese 8 GB bedava veriyoruz.

ÖĞRENCİLER SINAV İPTALİ İSTEMİYOR

GENÇLER haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil, anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin yüzde 77’sinin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de ‘muhakkak sınava girmeliler’ görüşü var. Bizim lise öğrencilerimizin yüzde 40’ından fazlası bu sınava birinci dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılıyor. Öğretmenlerimiz sınavların kesinlikle olması konusunda geri bildirimde bulunuyor. Sınavı da seyreltiyoruz. Daha önce iki sınav yapılıyordu, bunu da azalttık. İlk, ortaokuldaki öğrencinin sınava girmesi lisedeki kadar kritik değil bizim için. İlkokulda zaten sınav yok. Ortaokullarla ilgili başka kontrol araçlarımız var. Akademik amacımız liseye göre daha az.

1 MİLYON 219 BİN ÖĞRETMENE AŞI

Sağlık Bakanlığımız dünyada örnek gösterilecek bir aşı kampanyası düzenliyor. Burada aşı tedarikine bağlı olarak bazı aksamalar olabiliyor. Bakanlığımız ön almasıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde açılan sınıfların öğretmenlerinden başlayarak 1 milyon 219 bin öğretmen ve çalışanın aşılanması konusunda listeyi verdik. Yaklaşık 100 binin altında, sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak.