Bakan Selçuk anlattı: Uzaktan eğitim nedir ne demek? Online eğitim ve evde eğitim nasıl yapılır?

Uzaktan eğitim nedir, evde eğitim ne demek soruları, Türkiye genelinde corona virüsü nedeniyle eğitim öğretime verilen aranın ardından yanıtı araştırılan konulardan oldu. Hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistem olan uzaktan eğitim genellikle görüntülü ve sesli olarak gerçekleşiyor. Peki, uzaktan eğitim nedir? Online eğitim nasıl uygulanır? İşte, uzaktan eğitimle ilgili merak edilenler.

UZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ DETAYLARI BAKAN SELÇUK ANLATI

Corona Vürüsü toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sistemiyle ilgili detayları paylaştı. Bakan Selçuk şunları söyledi;

Eğitim bilişim ağında ücretsiz 3 gb internet pakedi hizmeti sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin teknik imkan ve tercih konusunda seçeceği ortak ve TRT'den farklı kanallardan kendi derslerini alabilme imkanları olacaktır. Velilerimiz ve öğrencilerimiz iletişim portalından tüm bilgileri alabileceklerdir.

TRT kanallarındaki ders anlatımları duyurulacaktır. Kişiye özel akıllı sistemimizde tüm hizmetler hazırdır. Bu sürecin bittiğinde yüz yüze telafi programı uygulanacaktır. Ayrıca öğretmen ve yardımcı öğretmenlerimiz uzaktan eğitimle virüse karşı eğitim dersleri alacaktır.

Bu süreçte en önemli görev ebeveynlerimize düşüyor. Bu tatil sürecinde kendi ve evlatlarınızın sağlığına dikkat etmelisiniz. Sağlık Bakanlığımızın yaptığı paylaşımlara dikkat etmelisiniz.

23 Mart'tan itibaren ailelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Karşılaşabileceğimiz muhtemel problemlere yönelik tüm tedbirlerimiz hazırdır.

UZAKTAN EĞİTİM NE DEMEK?

Uzaktan eğitim, zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

Uzaktan eğitim sisteminde dersler sanal sınıf ortamında gerçekleştiriliyor. Akademisyen ve öğrenciler internet bağlantısı sağlanan her ortamdan sisteme bağlanarak sınıf ortamında derse katılabiliyor. Sanal sınıf ortamında gerçekleşen eş zamanlı derslerde akademisyenler, görüntülü ve sesli olarak dersi anlatabiliyor, yazı tahtası kullanabiliyor ve hatta bilgisayarında kayıtlı uygulamaları öğrencilerle paylaşabiliyor. Öğrenciler de derse görüntülü ve sesli olarak bağlanabiliyor, ders içerisinde soru sorabiliyor, dosya paylaşımları yapabiliyorlar. Eş zamanlı yapılan dersler kayıt altına alınıyor ve daha sonra tüm öğrenciler, bu kayıtlar sayesinde istedikleri her an o dersi tekrar takip edebiliyor.