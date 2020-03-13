Bakan Selçuk açıkladı: 60 yaş ve üzerine 12 gün idari izin
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk :"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır."
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