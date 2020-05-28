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Haber Giriş: 28.05.2020 - 11:08,Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: 19 Haziran'a kadar...

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Bakan Selçuk: 19 Haziran'a kadar...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerden, 'çocuklar sıkıldı' diye uzaktan eğitimi boşlamamaları ricasında bulunarak, "Biz,19 Haziran'a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz" dedi.

 Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Velilerimizden ricam 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı 'sıkıldı' diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik. Biz,19 Haziran’a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk bâki" ifadesini kullandı.

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