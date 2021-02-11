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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 15:51 | Son Güncelleme:

Bakan Pekcan duyurdu! ‘Bugüne kadar ki en yüksek miktar yakalandı’

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Bakan Pekcan duyurdu! ‘Bugüne kadar ki en yüksek miktar yakalandı’
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı son dakika açıklamasında ‘Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçiren ekiplerimiz, gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdi’ dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Gümrük  Kapısı'nda 808 kilogram eroin ele geçirildiğini, böylece gümrük muhafaza  ekiplerinin gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakan Pekcan, beraberindeki heyetle Şanlıurfa Valiliği'nde bir araya geldiği esnaf ve sanatkarların talep ve önerilerini dinledi.     

Toplantıda, yeni bir bilgiyi paylaşmak istediğini, güzel bir haber aldığını belirten Pekcan, "Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçiren ekiplerimiz, gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdi. Ben bu yakalamada emeği geçen tüm gümrük çalışanlarımıza, bakanlığımızın bütün çalışanlarına da teşekkür ediyorum." dedi. 

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