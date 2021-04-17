Bakan Pakdemirli’nin uçağı 10 bin metreden acil inişe geçti

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız’ın da olduğu uçak, Malatya Erhaç Havalimanı’na acil iniş yaptı. Orman Genel Müdürlüğü’nün uçağı Malatya’da bakıma alınırken, Bakan Pakdemirli ile beraberindekiler VIP odasına geçti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Pakdemirli şunları söyledi: “Rabbim beterinden saklasın. 33 bin fitteyken (yaklaşık 10 bin metre) motor fanlarında yüksek bir gürültüyle karşılaştık. İrtifayı azalttık ancak buna rağmen gürültü geçmeyince emniyet açısından Malatya´ya indik. Şimdi de Şırnak programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.”

Sol motor fanından gelen ses acil inişe neden oldu.

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