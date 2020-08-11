Bakan Pakdemirli'den 'Oruç Reis' paylaşımı 

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cebeli Tarık Boğazından Hazar Denizine kadar, dalga yüksekliği ve periyodu ile rüzgârın yönü ve şiddetini, Oruç Reis gemimize ve donanma kuvvetlerimize anlık olarak bildiriyoruz" ifadesine yer verdi.