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DHA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 19:26,Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli'den 'Oruç Reis' paylaşımı 

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Bakan Pakdemirli'den 'Oruç Reis' paylaşımı 
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cebeli Tarık Boğazından Hazar Denizi'ne kadar, dalga yüksekliği ve periyodu ile rüzgarın yönü ve şiddetini, Oruç Reis gemisi ve ona eşlik eden donanma kuvvetlerine anlık bildirdiklerini belirtti. 

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cebeli Tarık Boğazından Hazar Denizine kadar, dalga yüksekliği ve periyodu ile rüzgârın yönü ve şiddetini, Oruç Reis gemimize ve donanma kuvvetlerimize anlık olarak bildiriyoruz" ifadesine yer verdi.

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