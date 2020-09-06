Bakan Pakdemirli'den orman yangınları açıklaması

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı. Bunun 13 tanesi kontrol altında, 8 tanesi tamamen söndü, 3'ü devam ediyor" dedi.