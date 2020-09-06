AA
Son Güncelleme:
Bakan Pakdemirli'den orman yangınları açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı. Bunun 13 tanesi kontrol altında, 8 tanesi tamamen söndü, 3'ü devam ediyor" dedi.
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı. Bunun 13 tanesi kontrol altında, 8 tanesi tamamen söndü, 3'ü devam ediyor" dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle