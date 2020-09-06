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AA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 21:19 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli'den orman yangınları açıklaması

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Bakan Pakdemirli'den orman yangınları açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı. Bunun 13 tanesi kontrol altında, 8 tanesi tamamen söndü, 3'ü devam ediyor" dedi.

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı. Bunun 13 tanesi kontrol altında, 8 tanesi tamamen söndü, 3'ü devam ediyor" dedi.

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