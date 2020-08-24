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AA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 11:38 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli’den Kozan’daki yangınla ilgili flaş açıklama

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Bakan Pakdemirli’den Kozan’daki yangınla ilgili flaş açıklama
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Kozan'daki orman yangını ile yaptığı son dakika açıklamasında yangının çıkış sebebiyle ilgili 'kasıt' olma ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

Bakan Pakdemirli açıklamasında ‘Yangının çıkış sebebiyle ilgili hem biz hem de Valiliğimiz, bunun 'kasıt' olma ihtimali üzerinde duruyoruz ama şu anda bizim için önemli olan yangının ne sebeple kim tarafından çıkarıldığından daha çok yangını söndürmek, bir an evvel buradaki tehlikeyi tam anlamıyla bertaraf etmektir’ dedi.

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