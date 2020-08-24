Bakan Pakdemirli’den Kozan’daki yangınla ilgili flaş açıklama

Bakan Pakdemirli açıklamasında ‘Yangının çıkış sebebiyle ilgili hem biz hem de Valiliğimiz, bunun 'kasıt' olma ihtimali üzerinde duruyoruz ama şu anda bizim için önemli olan yangının ne sebeple kim tarafından çıkarıldığından daha çok yangını söndürmek, bir an evvel buradaki tehlikeyi tam anlamıyla bertaraf etmektir’ dedi.