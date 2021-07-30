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Gündem
DHA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 22:04 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı

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Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'yi derinden üzen orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli, 28-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından Türkiye'de çıkan orman yangınlarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Pakdemirli yaptığı paylaşımda:

"Ormanın kahramanları havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlara müdahale ediyorlar.

Destekleriniz için minnettarız.

28-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı."

Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı


 

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