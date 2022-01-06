Bakan Pakdemirli tarım sektörü temsilcileriyle görüştü

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya’ya geldi. Zafer Havalimanında karşılanan Bakan Pakdemirli, Kütahya Valisi Ali Çelik’i makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Pakdemirli, Vali Çelik’ten kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ardından Kütahya Belediyesi’ne geçen Bakan Pakdemirli, Belediye Başkanı Alim Işık’ı da makamında ziyaret etti. Bakan Pakdemirli’ye Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun da eşlik etti.

Bakan Pakdemirli'nin, yarın AK Parti Kütahya teşkilatının istişare toplantısına katıldıktan sonra Simav ilçesinde Seracılık Organize Sanayi Bölgesini ziyaret edeceği ve tarım sektörü temsilcileriyle de bir araya geleceği belirtildi.