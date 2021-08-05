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GeriGündem Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı! 191 yangın kontrol altında
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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.08.2021 - 23:01 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı! 191 yangın kontrol altında

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Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı! 191 yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 9 günde 44 ilde 191 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından, orman yangınlarıyla mücadelede son duruma ilişkin bilgi verdi.

Muğla'da 7, Antalya'da 2, Adana, Aydın, Isparta ve Denizli'de birer yangının devam ettiğini gösteren infografiği de paylaşan Pakdemirli, "'Ormanın Kahramanları'nın 6 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 9 günde ise 44 ilde 191 orman yangını kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

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