Bakan Pakdemirli, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

İlişi köyünü ziyaret eden Bakan Pakdemirli, burada vatandaşlarla sohbet etti.



Ekiplerin çalışmalarını da takip eden Pakdemirli, daha sonra İnebolu'nun Özlüce köyüne gitti.



Selden hasar gören alanları ve Zarbana Çayı'nda incelemelerde bulunan Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı.



Köy muhtarı Hasan Erdeniz ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek sorunları dinleyen Pakdemirli, selde kaybolan 13 yaşındaki Rabia Aydemir’in babası İbrahim Aydemir'le görüştü.



Aydemir ailesinin oturduğu eve de giden Pakdemirli, daha sonra köyden ayrıldı.

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