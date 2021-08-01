Bakan Pakdemirli orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı ve kritik uyarıda bulundu

Bekir Pakdemirli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

* Aktif sahada tüm teknoloji kullanan bir kurumuz. Kamu da bizim kadar teknoloji kullanan kurum yoktur.



* Bu yangınlarla ilgili kararları aldık. İlgili arkadaşlara gönderdik. Bizim tabi ki yangınla ilgili yoğun bir gündemle karşı karşıyayız.



NEDEN BU KADAR YANGIN VAR?



* 5 ila 10 tanesi büyük yangın olur. 20-30 tane yangın da medyaya haber olacak şekilde olur. Ama 3000 bine yakın yakınla ekiplerimiz her sene mücadele eder.



* Bu sene maalesef hava şartlarının olumsuz gitmesinden dolayı 10 tane büyük yangını 3-4 gündür sahada koordine etmeye gayret gösterdik.



* Yangınların da tabi ki çok sayıda yangının olmasının sebebi bu. Eksik bir şey var mıdır? gibi sorular vatandaşlarımızın aklına gelebilir. En çok personel barındıran orman teşkilatlarından bir tanesidir. 107 tane yangın çıktı. Bunun 98 tanesi kontrol altında. 9 tanesinde yangınlar devam ediyor.



* Ekiplerimiz yorgun ama son derece motive bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Antalya, Manavgat, Gündoğmuş'ta yangınlar devam ediyor. Ciddi durum buralarda devam ediyor. Gelişmeler oldukça açıklama yapacağız.

* Silifke'de bir yangın var. İyiye doğru gidiyor. Adana'daki tüm yangınlar kontrol altına alındı. Adana'daki 3 yangın da çok büyük yangındı.



* Muğla'da 4 yangın var. Bodrum ve Milas'a araç takviyesiyle buradaki güçler ile birlikte netice alma gayreti içinde olacağız.



* Yangının söndürülmesinin zor olduğu durumla karşı karşıyayız. Yarın itibarıyla nem %10'lara düşüyor. Bunun anlamı çok daha dikkatli olmalıyız. Sabah çalışmalarımızı bu duruma göre koordine edeceğiz.



* İhtiyaca göre gelen araçlara göre duruma göre yangın bölgelerine yolluyoruz. Tüm komşularımız yangınlarda elimizde bulunan ihtiyaç fazlası olan tüm hava araçlarımızı teklif ediyoruz. Uçak olarak dünyada az bulunur bir filo sahibiyiz. En güçlü hava filosuna sahibiz. Akdeniz coğrafyasının da en güçlü filolarından bir tanesidir. En kalabalık teşkilatlardan da bir tanesidir.



"SİYASETİN TİYATRO OLDUĞUNU İYİ BİLİRİM"



* Bu elim olay üzerinden siyaset yapılması, başta teşkilatımı üzüyor. Siyasetin tiyatro olduğunu iyi bilirim. Allah'ın izniyle kimse moralimizi bozamaz.



* Sivil ve Orman teşkilatından şehitlerimizin olduğu bir dönemde morallerini bozmaya kimsenin hakkı yok. Bedenlerini siper eden arkadaşlarımız bugün de Marmaris'te 14-15 arkadaşımız büyük tehlike atlattılar.

* Teşkilatımız çok motive çalışıyor, dünyanın en iyilerinden biri. 3 günde 98 yangını kontrol altına almak her babayiğidin harcı değildir. İstismarcılara seslenmek istiyorum, siyasi istismarcılara sesleniyorum. Türkiye orman yangınlarında dünyanın en iyilerinden biri. Bizi ekimizi ve milletimizi mücadelemizden alı koyamayacaksınız. 1 giden fidanımız karşılığında bin fidan dikeceğiz.



* Hiç merak etmeyin, en kısa zamanda kalan yangınlarla neticeyi alıyor olacağız.



"THK İLE SORUNUMUZ YOK"



* Eskiye rağbet olsa bit pazarında yağmur yağardı. Biz ciddi işlerle uğraşıyoruz. Bize sahada her ekipmanın en iyisi gerekir. Şimdi miladını doldurmuş, uçmakta zorlanan ekipmanla teşkilatımız bir karar aldı. Ben de arkasında durdum. Bizim THK ile hiçbir sorunumuz olmaz. Şuan orman teşkilatımız niye THK ile çalışıyor o zaman. Bizim kurumlarla da bir problemimiz olmaz. THK'nın 2 tane önemli müşterisi var. Biri sağlık Bakanlığı diğeri de orman teşkilatı.



* Bizim gerçekten işimiz zor bir iş. Dünyanın en iyileriyle çalışıyoruz. İHA'larla çalışıyoruz. Ama artık eskimiş, miladını doldurmuş herhangi bir uçağı kullanma lüksümüz yok. Çünkü 1 ağaca para biçemeyiz. Lütfen bunu herkesin anlaması gerekiyor.

* Bugün itibarıyla şu eksiktir, bu eksiktir dememiz söz konusu olamaz. Tüm teşkilatlar kendilerine ortalama seviyede bir yangın istatistiğiyle karşılaşacağı için kendini yapılandırır. Biz de kendimizi yapılandırdık. Uçaklarımız bir yandan uyduyla İHA'larla bağlantılı. Bunların hiçbiri saydığınız eski uçaklarda yok. Teşkilatım da bunu uygun bulmuyordu. Orman memurları, "Bu uçaklara binmeyiz, isterseniz bizi atın" dediler. Bundan sonra THK ile ilgili sorulara da cevap vermeyeceğim. Biz en iyi teknolojiyi kullanmaya devam edeceğiz. Türkiye fukara bir ülke değildir. Türkiye eski Türkiye değildir.



* Hiçbir şekilde ne eksik müdahalemiz ne de eksik teçhizatımız vardır.



"ÜLKEMİZDE YANGIN SÖNDÜRME İŞİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gazeteci Tuncay Mollaveyisoğlu'nun iddialarına verdiği yanıtta "Ülkemizde yangın söndürme işinin özelleştirilmesi diye bir şey yoktur. Orman yangınlarıyla mücadele Orman Genel Müdürlüğü'nün asli görevidir" dedi.

Bakan Pakdemirli, Gazeteci Mollaveyisoğlu'nun iddialarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Pakdemirli, "Ülkemizde yangın söndürme işinin özelleştirilmesi diye bir şey yoktur. Çünkü yangını söndürme ihalesi yapılamaz. Orman yangınlarıyla mücadele Orman Genel Müdürlüğü'nün asli görevidir. Mücadele için sadece araç kiralanır. Kiralanan araçların sevk ve idaresi tamamen amirleri ve Orman Genel Müdürlüğü yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Bakanlığımız yangınla mücadelede kullanacağı helikopter ve uçakları Kamu İhale Mevzuatı'na göre yüklenicilerden kiralamaktadır. THK diğer yüklenicilerle beraber aynı şartlarda ihalelere katılmaktadır" dedi.



Pakdemirli, "THK, vakıf ve dernekler hukukuna göre faaliyet gösteren ticari bir kuruluştur. Bakanlığımıza bağlı bir kurum değildir. Kamu kurumlarının özel şirket veya vakıfları destekleme gibi bir görev ve sorumluluğu yoktur. Özellikle ulusal ve sosyal medyada THK'nın ihalelerden dışlandığı gibi bilgiler kasıtlı olarak gösterilmektedir. Bu paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. 2021 yılında 3 amfibik uçak ve 2 helikopter THK'nın pilot ortak olduğu iş ortaklığından, 16 helikopter ise THK'dan kiralanmıştır. Orman yangınlarıyla mücadele eden dünyadaki bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yangınlara havadan müdahalede uçaklar ve helikopterler kullanılmaktadır. Ülkemizde, sayıları 4 binin üzerinde olan havuz ve göletlerden su alabilen ve manevra kabiliyeti uçaklardan çok daha yüksek helikopterler daha fazla miktarda suyu, daha kısa sürede yangın mahalline taşıyabilmektedir. Özellikle kırık ve engebeli arazilerde helikopterler daha etkili olabilmektedir. Helikopterler, yeni tespit edilen yangınlar, spot yangınları gibi fazla genişleme göstermiş yangınlarda çok etkilidir. Büyük alanlarda etkili olan yangınlarda, birkaç helikopterden oluşturulan filolar ile aynı cepheye seri atışlar yapılarak etki sağlanmaktadır. Amfibik uçakların helikopterlere göre çok daha yüksek hızlarla sahip olması sebebi ile dış bölge yangınlarına intikali çok daha kısa sürede olabilmektedir. Diğer yandan uçakların kalkış prosedürlerinin uzun olması ve havaalanlarına bağlı çalışmaları sebebi ile ilk müdahale zamanları helikopter kadar kısa değildir. Bu sebeple helikopterler öncelikli ilk müdahalede kullanılır, soğutma çalışmalarında değil" açıklamasında bulundu.



Bakan Pakdemirli, açıklamasının devamında ise şunları dile getirdi:

"CL-215 amfibik uçaklar 1960'lı yıllarda kullanılmaya başlanan ve o yılların teknolojisine göre üretilmiş, piston motorlu eski nesil motora sahip uçaklardır. Özellikle 1990'lı yılların başlarına kadar etkili bir şekilde kullanılmıştır. Daha sonra benzer bir uçak olan CL-415 tipi turboprop motorlu yeni teknoloji uçakları devreye girmiştir. Dış yapıların benzerlik göstermesi nedeniyle bu uçaklar karıştırılabilmektedir. 2000'li yıllarda eski teknolojiye sahip teknolojiye sahip uçakların sayısı gittikçe azalmıştır. Bakanlığımız da teknolojiye uygun olan turboprop veya turbofan motorlu uçaklar kullanmaktadır. 2020 ve 2021 yılında kiralama yoluyla hizmete alınan uçakların su kapasitesi 5 bin değil 12 bin litredir. Ayrıca uçakların piston motorlu değil turboprop veya turbofan motorlu olma şartı bulunmaktadır. Ayrıca bu uçakların yangınlara attığı su miktarı 4 bin 900 litre değildir. CL 215'ler yakıt durumuna göre en fazla 3,5-4 ton su taşıyabilmektedirler."







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