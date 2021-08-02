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Haber Giriş: 02.08.2021 - 20:45 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı

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Bakan Pakdemirli orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından 6 ilde devam eden orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı

Pakdemirli paylaşımında, "Ormanın Kahramanlarının 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor. An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelimiz görev yapıyor" ifadelerini kullandı

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