Bakan Pakdemirli orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı

Pakdemirli paylaşımında, "Ormanın Kahramanlarının 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor. An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelimiz görev yapıyor" ifadelerini kullandı





Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara