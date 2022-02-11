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Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor

#Bekir Pakdemirli#Tarımsal Destek #Ödeme
Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 150 Milyon 514 Bin 827 lira, hayvan gen kaynakları desteği 13 milyon 136 bin 275 lira, hayvan hastalıkları tazminatı 10 milyon 679 bin 31 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 2 milyon 936 bin 165 lira. Çiftçimize hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

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#Bekir Pakdemirli#Tarımsal Destek #Ödeme

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